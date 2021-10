Shirin Neshat | «Il mondo artistico è dominato da maschi occidentali | eppure io - un' esiliata iraniana - ho trovato il mio spazio | se tieni la posizione con convinzione e non temi i tabù | superi gli ostacoli»

Leggi su iodonna

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Come artista, sono stata a lungo ossessionata dai sogni. Hanno in sé qualcosa di potentissimo, per quanto apparentemente insensato. Sono proiezioni di quel che tenti di fuggire quando sei sveglio. Nel mio caso, le ansie. I terrori». Un interesse psicoanalitico, dunque. «No, qualcosa di più». Be’ certo, ingenuissime noi:– Leone d’Oro alla Biennale Arte, Leone d’Argento alla Biennale Cinema – non è il tipo ripiegato sull’Ego. Anzi: con le foto e i video, da sempre indaga sul ruolo delle donne (donne & Islam, in particolare), sulle questioni di identità e di genere. E Land of Dreams – la Terra dei Sogni, appunto, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia e ora a Lo schermo dell’arte Film Festival, a Firenze (10-14 novembre) – non poteva fare eccezione. Leggi anche ...