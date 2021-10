Serie A | c’è un altro infortunato | le condizioni del difensore

Leggi su serieanews

(Di sabato 9 ottobre 2021) Infortunio per Nikola Maksimovic. Il serbo, in forza al Genoa, dovrà stare fuori per un lungo periodo e difensivamente per i rossoblu si complica la situazione. Piove sul bagnato per il Genoa. Oltre i risultati negativi in campionato, che vedono la squadra sedicesima in classifica, il tecnico Davide Ballardini deve far fronte alle numerose assenze Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.