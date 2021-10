Sei spacciato Salvini | elezioni e Morisi | il pesante sfregio a Striscia

(Di sabato 9 ottobre 2021)la Notizia non ci va mai per il sottile quando si tratta di fare satira politica. Stavolta il tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e condotto dall'inedita coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - ha affidato a Dario Ballantini il compito di imitare Matteo. “Tra gli esiti non esaltanti delle amministrative, il casoe la fronda interna, sono tanti i problemi che assillano il segretario leghista”, ha dichiarato Siani lanciando il servizio. "Sei". Ballantini-, guarda il video dila notizia “Amici, eccomi qua - ha esordito Ballantini-- come sapete e vedere sono uno che ci mette sempre la faccia. Dopo la batosta delle lezioni se però qualcuno volesse metterci la sua…”. ...

