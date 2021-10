Segrate | domenica 10 ottobre bonifica bombe inesplose | tutte le informazioni

(Di sabato 9 ottobre 2021)(Milano - Domani, do menica 10, gli specialisti del Decimo Reggimento Genio Guastatori bonificheranno un ordigno bellico inesploso rinvenuto in un cantiere a, presso lo scal o ...

comune_segrate : Domenica 10 ottobre dalle 7 e fino al termine delle operazioni verranno rimossi e fatti brillare gli ordigni bellic… -

Comune di Segrate

... nell'area verde tra le vie Bruno Buozzi e Giorgio Gaber a. Le operazioni si concluderanno ...zona di sicurezza ( 969 persone divise in 415 nuclei familiari ) inizierà alle ore 7 di10 ...Alla fine la vittoria è andata alla formazione del, che ha preceduto New Volley Adda, ...prossima la seconda parte del Memorial, con protagoniste compagini di Prima Divisione e Under ...Domenica 10 ottobre gli specialisti del 10° Reggimento Genio Guastatori bonificheranno un ordigno bellico inesploso rinvenuto in un cantiere a Segrate, presso lo Scalo merci Milano-Smistamento, vicino ...Evacuati dalle 7 alle 18 un migliaio di cittadini, che saranno ospitati in una scuola. Modifiche alla viabilità ...