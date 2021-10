Roma, no Green pass assaltano sede Cgil: manifestante lancia bidone contro l'ingresso (Di domenica 10 ottobre 2021) Anche la Cgil finisce nel mirino della rabbia del popolo no Green pass. La sede del più antico sindacato del Paese è stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti che si... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 ottobre 2021) Anche lafinisce nel mirino della rabbia del popolo no. Ladel più antico sindacato del Paese è stata presa d'assalto da un gruppo di manifestanti che si...

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - erregi69 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre: Green pass: piazze piene e coccodrilli. Boomerang cortei in tutta I… -