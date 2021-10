Roma, manifestazione no Green Pass: scontri con la polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Due manifestazioni No Green Pass sono in corso a Roma. La più imponente a piazza del Popolo con circa 10mila persone , tra cui anche militanti di Forza Nuova . Tensioni e scontri si sono registrati ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Due manifestazioni Nosono in corso a. La più imponente a piazza del Popolo con circa 10mila persone , tra cui anche militanti di Forza Nuova . Tensioni esi sono registrati ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - inail_gov : #Inail a @MakerFaireRome: vienici a trovare al padiglione D nell'area 'Research' della manifestazione. ?? Ingresso:… - ernluccar : RT @gr_grim: La manifestazione di #piazzadelpopolo contro il #greenpass sul @Corriere non c'è nemmeno. Su @repubblica invece c'è, ma ve la… - ACBINO1971 : RT @byoblu: C’era molta attesa per la manifestazione in piazza del Popolo a Roma. Byoblu la sta seguendo. In contemporanea si sta svolgendo… - Enrico71767783 : RT @LuKakkLP: Roma- Piazza del popolo stracolma! 09/10/21 Manifestazione NO GP -