Reggio Emilia, si finge un gentleman: «Ha dimenticato la spesa nel carrello». E le ruba la borsetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha agito nel parcheggio del supermercato Conad di Cavriago, un comune alle porte di Reggio Emilia, con una tecnica ben collaudata. Quella di distrarre la conducente dell'auto che dopo la spesa si apprestava ad allontanarsi per derubarla della borsa. Così ha fatto la mattina del 24 maggio scorso quando individuata la vittima, e dopo aver atteso che la stessa salisse a bordo della sua auto per rincasare dopo la spesa, l'ha avvicinata. Ha bussato al finestrino e con modi di fare da perfetto gentleman le ha detto: "Signora scusi il disturbo ma ha dimenticato la spesa nel carrello". La donna scesa per verificare quanto segnalato è stata quindi derubata della borsetta che aveva lasciato sul sedile ...

