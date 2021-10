Rabiot positivo al Covid: salterà anche la Roma? (Di sabato 9 ottobre 2021) Brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Nazionale francese. Un tesserato bianconero è risultato positivo al Covid 19 ed è stato subito mandato in isolamento. Dunque niente finale di Nations League per Adrien Rabiot, che dovrà sostenere i suoi compagni da casa. Ma adesso i problemi potrebbero arrivare anche per Massimiliano Allegri. Domenica prossima è previsto il big match all’Allianz Stadium contro la Roma. Una settimana di tempo per Rabiot per guarire e ritrovare la condizione giusta, per non lasciare in difficoltà il suo allenatore che in questo inizio di stagione lo ha utilizzato come jolly di centrocampo. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Nazionale francese. Un tesserato bianconero è risultatoal19 ed è stato subito mandato in isolamento. Dunque niente finale di Nations League per Adrien, che dovrà sostenere i suoi compagni da casa. Ma adesso i problemi potrebbero arrivareper Massimiliano Allegri. Domenica prossima è previsto il big match all’Allianz Stadium contro la. Una settimana di tempo perper guarire e ritrovare la condizione giusta, per non lasciare in difficoltà il suo allenatore che in questo inizio di stagione lo ha utilizzato come jolly di centrocampo. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

