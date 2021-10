Programmi TV di stasera, sabato 9 ottobre 2021. In prima TV su Italia1 Paddington 2 (Di sabato 9 ottobre 2021) Paddington 2 Rai1, ore 21.25: Stanlio & Ollio Film del 2019 di Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly. Trama: Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953, ma l’epoca d’oro della comicità è finita e i due sono incerti sul loro futuro. Di fatto il pubblico alle loro esibizioni è scarso ma i due riescono ancora a far ridere gli spettatori, facendo rinascere quel legame indissolubile con i loro fan. Il tour si rivela un successo, ma i fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia. Rai2, ore 21.05: The Rookie 3×11 Sangue fresco: Due nuove reclute si presentano all’appello, Larry Macer, che ha vita breve e Katie Barnes, una ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 ottobre 2021)2 Rai1, ore 21.25: Stanlio & Ollio Film del 2019 di Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly. Trama: Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953, ma l’epoca d’oro della comicità è finita e i due sono incerti sul loro futuro. Di fatto il pubblico alle loro esibizioni è scarso ma i due riescono ancora a far ridere gli spettatori, facendo rinascere quel legame indissolubile con i loro fan. Il tour si rivela un successo, ma i fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia. Rai2, ore 21.05: The Rookie 3×11 Sangue fresco: Due nuove reclute si presentano all’appello, Larry Macer, che ha vita breve e Katie Barnes, una ...

