Palermo Primavera, Di Benedetto vede il Catania: derby al vertice tra imbattute (Di sabato 9 ottobre 2021) La Primavera di Stefano Di Benedetto affronterà il delicato derby contro il Catania in uno dei crocevia più importanti e sentiti dell'intera stagione sportiva Leggi su mediagol (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladi Stefano Diaffronterà il delicatocontro ilin uno dei crocevia più importanti e sentiti dell'intera stagione sportiva

Advertising

ILOVEPACALCIO : Primavera Palermo, oggi il derby di Sicilia: baby rosa in viaggio verso Catania - Ilovepalermocalcio - TCGiovanile : PRIMAVERA 3 - Gare 3^giornata. Attesa per CATANIA-PALERMO, in casa Modena e Imolese - CanaleSassuolo : Primavera Femminile, battuto per 10-0 il Palermo al Mapei Football Center - ILOVEPACALCIO : Primavera Palermo Femminile: pesantissima sconfitta delle rosanero contro il Sassuolo - Ilovepalermocalcio - bennygiardina : Non ricordo un 10-0 ai danni del Palermo in qualunque tipo di categoria, è arrivato oggi nel campionato Primavera F… -