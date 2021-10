Notte di paura a Napoli | 17enne accoltellato nei pressi dell’Università

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un giovane di 17 anni è stato ferito a coltellate nella, in via Sedile di Porto, nei: si indaga per ricostruire la vicenda. Un ragazzo di 17 anni è stato ferito a coltellate questain via Sedile di Porto, nei, in circostanze non ancora chiarite.

Advertising

i4hylx : ieri notte ho detto ad azzu che volevo iniziare a stannare gli ateez e stamattina mi sveglio così ho paura di aprir… - LaGazzettaSR : #Siracusa, incendio nella notte in un locale di via Tisia. Tanta paura ma nessun ferito - siwel44it : RT @sonia172505: Una pagina tragica della storia italiana.. Il primo anno che sono arrivata nel bellunese, una mia collega molto più avanti… - Polimar5 : RT @sonia172505: Una pagina tragica della storia italiana.. Il primo anno che sono arrivata nel bellunese, una mia collega molto più avanti… - setidicessi : @Cattleya980 Da aver paura di tornare a dormire la notte! -

Ultime Notizie dalla rete : Notte paura

Prima Milano Ovest

... che si sono materializzate sulla spiaggia in pienacon la tanica di benzina e che, dopo ... Nella cittadina, ora, l'ombra del racket fa. 'Certe scene - dicono alcuni commercianti - eravamo ...... sconfitto dalle tue labbra, tra la chiara schiuma della. Quando il cardellino alza la sua ... lacerata da granate, dalle serpi della sete e della fame, dal silenzio complice della. Ecco l'...Cinque persone sono state soccorse, una ustionata e altre intossicate, per un incendio scoppiato la notte tra venerdì e sabato in un appartamento in via Ajaccio, zona Ortica Milano. Ad andare in fiamm ...Paura ma fortunatamente nessun danno fisico per un ragazzo di Chivasso che nella tarda notte di oggi è stato protagonista di un incidente con la sua Opel Mokka sull'autostrada Torino-Milano mentre via ...