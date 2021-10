Non solo oppio, Talebani e Stato Islamico guadagnano centinaia di milioni anche con il commercio del pregiatissimo talco afghano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giro d’affari non è quello di oppio e metanfetamine ma sono comunque tanti soldi. Che finivano, e finiscono, in buona parte nelle tasche di Talebani e dell’ Isis con il beneplacito delle autorità locali. La terra afghana è tanto sfortunata quanto ricca di tesori. Tra i minerali presenti nel sottosuolo c’è anche tanto il talco, tecnicamente noto come fillosilicato di magnesio. Il minerale più leggero al mondo il cui nome è, non a caso, di origine persiana (talaq). Conosciuto principalmente per la polvere che assorbe umidità, è utilizzato anche nella produzione di vernici, cosmetici, insetticidi, carta ed altro. Al momento dell’estrazione, grezzo, si presenta in cristalli che via via vengono lavorati e raffinati. Ad ospitare la maggior parte dei giacimenti afghani è la provincia di Nangarhar (in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giro d’affari non è quello die metanfetamine ma sono comunque tanti soldi. Che finivano, e finiscono, in buona parte nelle tasche die dell’ Isis con il beneplacito delle autorità locali. La terra afghana è tanto sfortunata quanto ricca di tesori. Tra i minerali presenti nel sottosuolo c’ètanto il, tecnicamente noto come fillosilicato di magnesio. Il minerale più leggero al mondo il cui nome è, non a caso, di origine persiana (talaq). Conosciuto principalmente per la polvere che assorbe umidità, è utilizzatonella produzione di vernici, cosmetici, insetticidi, carta ed altro. Al momento dell’estrazione, grezzo, si presenta in cristalli che via via vengono lavorati e raffinati. Ad ospitare la maggior parte dei giacimenti afghani è la provincia di Nangarhar (in ...

