Minimum tax, l’Ocse annuncia accordo globale con 136 paesi (Di sabato 9 ottobre 2021) Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato l’accordo sulla Minimum tax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, ha sottolineato l’alto responsabile in un tweet, aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il rapporto rivela che gli studenti italiani non capiscono quello che leggono a scuola “136 dei 140 membri del Quadro Inclusivo Ocse/G20 – ha scritto Cormann in una serie di tweet pubblicati nel tardo pomeriggio – aderiscono all’accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale e renderlo piu giusto e affinché possa funzionare meglio”. Si tratta di “tutti i paesi del G20, tutti i ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 ottobre 2021) Il segretario generale del, Mathias Cormann, hato l’sullatax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, ha sottolineato l’alto responsabile in un tweet, aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il rapporto rivela che gli studenti italiani non capiscono quello che leggono a scuola “136 dei 140 membri del Quadro Inclusivo Ocse/G20 – ha scritto Cormann in una serie di tweet pubblicati nel tardo pomeriggio – aderiscono all’per riformare il nostro sistema fiscale internazionale e renderlo piu giusto e affinché possa funzionare meglio”. Si tratta di “tutti idel G20, tutti i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato l'accordo sulla minimum tax. 'Renderà il nostro re… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato di aver trovato un accordo globale con 136 Paesi sulla… - carlofgu : RT @rosadineve: 136 Paesi dell'OCSE hanno raggiunto questo accordo importante per far si che le 100 multinazionali più importanti al mondo… - giornalettismo : Il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato di aver trovato un accordo globale con 136 Paesi s… - rosadineve : 136 Paesi dell'OCSE hanno raggiunto questo accordo importante per far si che le 100 multinazionali più importanti a… -