Migliaia di mascherine nei magazzini delle scuole. "Sono delle mutande" (Di sabato 9 ottobre 2021) magazzini, sottoscala, aule inutilizzate, ogni spazio libero delle scuole italiane è pieno di scatoloni che contengono mascherine. Sono ancora sigillate perché gli studenti e il personale scolastico non le usano. Anzi, non le hanno mai usate. Il motivo: Sono scomode, fastidiose, troppo strette o troppo larghe e hanno anche un cattivo odore. "Non solo i ragazzi non le vogliono ma io mi rifiuto di dargliele perché non Sono delle mascherine, ma Sono delle mutande", dice a Huffpost la dirigente scolastica del liceo scientifico Bottoni di Milano. "Ne abbiamo in sovrabbondanza belle impacchettate nello scantinato, Sono ...

