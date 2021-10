Materazzi dà una testata al politicamente corretto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 ottobre 2021)entra duro su Thuram. Duro, ma: palla piena. L’arcigno difensore nerazzurro, infatti, ha voluto dire la sua sul dibattito riguardante il razzismo nel mondo del calcio, in particolare italiano, dopo gli insulti a Koulibaly. E risponde così al collega francese che aveva accusato i giocatori bianchi di non fare abbastanza contro l’odioso fenomeno: “Sono contro il razzismo – ha spiegato l’interista – però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavanofiglio di p… Questa è la discriminazione: per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…“. Cos’ha detto Thuram “I giocatori bianchi e gli allenatori bianchi possono fare tanto, se non fai niente vuol dire che accetti uno stato di cose”, questo il pensiero dell’ex juventino. Il 49enne transalpino ha poi continuato: “Il razzismo è una trappola, ...