Masters1000 Indian Wells oggi | orari 9 ottobre | tv | programma | streaming | italiani in campo

(Di sabato 9 ottobre 2021) Arriva la prima vera giornata di grande livello a: sia il Masters 1000 che il WTA 1000 sono al secondo turno, il che significa che entrano davvero intutti i migliori su un fronte e sull’altro. E sarà una giornata in cui divertirsi, senza alcun timore di dubbio. Se l’organizzazione ha deciso di rendere fondamentalmente americano lo Stadium 1 (piazzandoci, nel contempo, anche il debutto di Daniil Medvedev, il numero 1 del seeding), è da altre parti che bisogna guardare per il capitolo Italia. Debutta Camila Giorgi, opposta proprio a una giocatrice USA, Amanda Anisimova. Martina Trevisan, invece, non avrà vita facile con l’estone Anett Kontaveit. Quanto al tabellone maschile, invece, torna inSalvatore Caruso: il siciliano dovrà vedersela con il giocatore-sorpresa dell’anno, il russo Aslan ...