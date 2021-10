Massimiliano Rosolino, durissimo con Federica Pellegrini “O la ami o la odi, io …” (Di sabato 9 ottobre 2021) Massimiliano Rosolino ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale si è molto raccontato. Rosolino ha parlato di sé, della sua carriera e poi c’è stato spazio per parlare anche di Federica Pellegrini nei confronti della quale, però, non ha avuto parole bellissime o, comunque è stato molto critico. Vediamo cosa ha detto. Massimiliano Rosolino parla della sua vita sentimentale Massimiliano Rosolino, prima di incontrare la moglie Natalia Titova conosciuta nella trasmissione Ballando con le stelle, ha avuto una vita sentimentale molto attiva. I due si sono innamorati e hanno messo al mondo due splendide bambine. Massimiliano Rosolino, nel corso ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 ottobre 2021)ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale si è molto raccontato.ha parlato di sé, della sua carriera e poi c’è stato spazio per parlare anche dinei confronti della quale, però, non ha avuto parole bellissime o, comunque è stato molto critico. Vediamo cosa ha detto.parla della sua vita sentimentale, prima di incontrare la moglie Natalia Titova conosciuta nella trasmissione Ballando con le stelle, ha avuto una vita sentimentale molto attiva. I due si sono innamorati e hanno messo al mondo due splendide bambine., nel corso ...

andreastoolbox : Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini: Flirt tra di noi? Una leggenda metropolitana - fvanetti : Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» - kappaespada : RT @Corriere: Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» -