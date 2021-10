Lussemburgo-Serbia, gol di Vlahovic: glaciale l’attaccante della Fiorentina (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) Dusan Vlahovic ha segnato il gol dello 0-1 in Lussemburgo-Serbia, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. l’attaccante serbo della Fiorentina ha trasformato in gol l’assist di Veljkovic. Ennesimo gol internazionale per lui, e riflettori di tutta Europa, dopo le parole di Commisso, sono sempre più puntati su di lui. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Dusanha segnato il gol dello 0-1 in, match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022.serboha trasformato in gol l’assist di Veljkovic. Ennesimo gol internazionale per lui, e riflettori di tutta Europa, dopo le parole di Commisso, sono sempre più puntati su di lui. SportFace.

Advertising

AMasterPotato : Ha buhato quello poco bono in Lussemburgo-Serbia - AquilottoEddy : Certo che il #Lussemburgo è una Nazionale ostica anche se la #Serbia con tutte quelle individualità di livello se g… - nadi1913 : RT @giannattasius: #Milenkovic questa sera non prende parte alla partita della Serbia contro il Lussemburgo per un lieve infortunio. I dett… - giannattasius : #Milenkovic questa sera non prende parte alla partita della Serbia contro il Lussemburgo per un lieve infortunio. I… - FiorentinaUno : NAZIONALI, Vlahovic e Nastasic titolari in Lussemburgo-Serbia. Milenkovic non è neanche in panchina -