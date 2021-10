LIVE – Padova-Civitanova: Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Kioene Padova-Cucine Lube Civitanova, anticipo della prima giornata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blegini, vincitori dell’ultimo Scudetto, vanno subito a caccia dei tre punti per iniziare al meglio anche questa stagione. La formazione veneta però non starà a guardare e proverà a sovvertire i pronostici contro Juantorena e compagni. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 9 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Superlega 2021/2022 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Latestuale di Kioene-Cucine Lube, anticipo della prima giornata del campionato didimaschile. I cucinieri di Blegini, vincitori dell’ultimo Scudetto, vanno subito a caccia dei tre punti per iniziare al meglio anche questa stagione. La formazione veneta però non starà a guardare e proverà a sovvertire i pronostici contro Juantorena e compagni. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 9 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOAGGIORNA LA ...

