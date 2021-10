L’America non smetterà di lottare per la libertà e la democrazia nel mondo, dice Bill Clinton (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutte le strade hanno curve e incroci pericolosi. Quelle di Stati Uniti e Unione europea non potevano fare eccezione: difendere il modello democratico oggi, a maggior ragione dopo una pandemia, è un ostacolo che si può superare soltanto lavorando di squadra. Il messaggio di Bill Clinton a Mare Liberum, il Festival di Geopolitica di Diplomatici e della rivista Eastwest organizzato a Catania con l partecipazione de Linkiesta, è un segnale di speranza e ottimismo per il futuro di un mondo più unito, capace di cooperare e di lavorare a livello globale per risolvere problemi comuni. «La vera risposta alle difficoltà di oggi non la troveremo solo nelle relazioni bilaterali, ma in quelle con tutto il mondo, con le organizzazioni internazionali, come l’Unione europea o la Nato», ha detto il 42esimo presidente degli Stati ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutte le strade hanno curve e incroci pericolosi. Quelle di Stati Uniti e Unione europea non potevano fare eccezione: difendere il modello democratico oggi, a maggior ragione dopo una pandemia, è un ostacolo che si può superare soltanto lavorando di squadra. Il messaggio dia Mare Liberum, il Festival di Geopolitica di Diplomatici e della rivista Eastwest organizzato a Catania con l partecipazione de Linkiesta, è un segnale di speranza e ottimismo per il futuro di unpiù unito, capace di cooperare e di lavorare a livello globale per risolvere problemi comuni. «La vera risposta alle difficoltà di oggi non la troveremo solo nelle relazioni bilaterali, ma in quelle con tutto il, con le organizzazioni internazionali, come l’Unione europea o la Nato», ha detto il 42esimo presidente degli Stati ...

