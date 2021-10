“La Serie A è per lui un’opportunità” le parole del ct (Di sabato 9 ottobre 2021) Tammy Abraham, arrivato alla Roma durante il mercato estivo, sta stupendo anche gli spettatori più scettici. La sua forza e il suo dinamismo stanno facendo la differenza nei risultati della squadra guidata da Jose Mourinho. Ancora pochi i gol realizzati in maglia giallorossa, ma se il bottino dovesse aumentare, diventerebbe un vero crack del calcio europeo. Tammy Abraham Roma A parlare di lui, dopo la convocazione in nazionale, è il ct della sua selezione Southgate. Queste le parole: “Abbiamo parlato di Tammy quando abbiamo annunciato i convocati e resa nota la nostra felicità per quel che stava facendo alla Roma. Questo è un grande passo per un giovane giocatore. A volte un giocatore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi. Quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da un club, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Tammy Abraham, arrivato alla Roma durante il mercato estivo, sta stupendo anche gli spettatori più scettici. La sua forza e il suo dinamismo stanno facendo la differenza nei risultati della squadra guidata da Jose Mourinho. Ancora pochi i gol realizzati in maglia giallorossa, ma se il bottino dovesse aumentare, diventerebbe un vero crack del calcio europeo. Tammy Abraham Roma A parlare di lui, dopo la convocazione in nazionale, è il ct della sua selezione Southgate. Queste le: “Abbiamo parlato di Tammy quando abbiamo annunciato i convocati e resa nota la nostra felicità per quel che stava facendo alla Roma. Questo è un grande passo per un giovane giocatore. A volte un giocatore viene considerato giovane dallo staff, dalle altre squadre e dai tifosi. Quando ti trasferisci la dinamica è differente. Tutti vogliono essere acquistati da un club, ...

