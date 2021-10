La droga non sfugge al fiuto di “Gero”: padre e figlio arrestati per spaccio (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra che ieri pomeriggio, unitamente ad unità cinofila, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un 60enne e il figlio 35enne, entrambi incensurati, ritenuti responsabili del reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Durante le perquisizioni domiciliari, il fiuto di “Gero” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore delle sostanze stupefacenti. In particolare, la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione dellodi sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Solofra che ieri pomeriggio, unitamente ad unità cinofila, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un 60enne e il35enne, entrambi incensurati, ritenuti responsabili del reato di “Detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti”. Durante le perquisizioni domiciliari, ildi “” (questo il nome del cane antidel Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore delle sostanze stupefacenti. In particolare, la ...

