Il successo della Nazionale passa anche dal marketing (Di sabato 9 ottobre 2021) La striscia di 37 partite senza sconfitte dell'Italia si sarà anche interrotta con il ko contro la Spagna in Nations League, ma la Nazionale vuole continuare a volare anche fuori dal campo, tra brand e ricavi commerciali. Dopo il flop della mancata partecipazione ai Mondiali, la Figc dell'era Gravina ha intrapreso un percorso di crescita pure lontano dal terreno di gioco e i risultati stanno arrivando. La Federazione negli ultimi due anni ha fatto un deciso passo avanti, a partire dalla scelta di rinunciare all'advisor gestendo il settore internamente. Una scelta che ha pagato sul piano economico: negli ultimi due anni i ricavi commerciali, escluso il contratto per la maglia, sono cresciuti del 50 per cento rispetto al quadriennio precedente passando da 70 a 105 milioni, in un momento in cui il ...

