I dipendenti pubblici tornano in presenza: addio digitalizzazione, benvenuta demagogia (Di sabato 9 ottobre 2021) Il dado sembra ormai tratto: è prossima l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale per il rientro in ufficio dei dipendenti della pubblica amministrazione con un contestuale azzeramento di tutte le pratiche di lavoro agile fin qui sperimentate. Un decreto che non ho esitato a definire pasticciato e contraddittorio, che sembra fatto sull’onda di un generico “tutti dentro”, supportato più dalla retorica del recupero dell’arretrato che da valutazioni razionali. Insomma, nonostante viga lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, il ministro Brunetta, pur di giustificare una misura che è dettata solo dal suo innato ostracismo nei confronti del lavoro agile e dal suo notorio pregiudizio nei confronti del lavoro pubblico, dichiara superata ogni forma di prevenzione e sicurezza. A partire dal 15 ottobre i dipendenti pubblici, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il dado sembra ormai tratto: è prossima l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale per il rientro in ufficio deidella pubblica amministrazione con un contestuale azzeramento di tutte le pratiche di lavoro agile fin qui sperimentate. Un decreto che non ho esitato a definire pasticciato e contraddittorio, che sembra fatto sull’onda di un generico “tutti dentro”, supportato più dalla retorica del recupero dell’arretrato che da valutazioni razionali. Insomma, nonostante viga lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, il ministro Brunetta, pur di giustificare una misura che è dettata solo dal suo innato ostracismo nei confronti del lavoro agile e dal suo notorio pregiudizio nei confronti del lavoro pubblico, dichiara superata ogni forma di prevenzione e sicurezza. A partire dal 15 ottobre i, senza ...

