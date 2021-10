Green pass: traffico centro Milano in tilt per la protesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver percorso le vie del centro di Milano, i manifestanti 'no Green pass' - circa 5mila - , hanno raggiunto piazza San Babila per poi imboccare corso Venezia in direzione piazzale Loreto. Grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver percorso le vie deldi, i manifestanti 'no' - circa 5mila - , hanno raggiunto piazza San Babila per poi imboccare corso Venezia in direzione piazzale Loreto. Grande ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - _LordJack : RT @jacopo_iacoboni: Ci sono paesi in cui le persone agognano un vaccino che non hanno, o hanno solo i ricchi. Noi abbiamo un vaccino sicu… - betman : Quanto accaduto oggi a Roma ad opera di fascisti e No Green Pass va condannato da tutte le forze politiche. E ancora non è successo. -