Grande Fratello VIP 6, sorpresa per Samy Youssef da Angelo, il suo educatore (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP, Samy Youssef, protagonista di una toccante sorpresa durante l’ottava puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua è stata sicuramente una delle storie più coinvolgenti ed interessanti di quelle raccontate all’interno della casa fino al momento. Samy, in piedi davanti al resto degli inquilini, ha raccontato il suo percorso di vita che non è stato affatto semplice. Racconta le sue origini e parla della sua famiglia “molto semplice ma che ha sempre lavorato per portare il cibo in tavola, mia madre vendeva la frutta porta a porta e mio padre era carpentiere“. Samy parla anche dei momenti complicati vissuti tra suo padre e sua madre: “Ho vissuto con un padre violento, picchiava mia madre. Lo faceva ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021) L’ultimo eliminato dalla casa delVIP,, protagonista di una toccantedurante l’ottava puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua è stata sicuramente una delle storie più coinvolgenti ed interessanti di quelle raccontate all’interno della casa fino al momento., in piedi davanti al resto degli inquilini, ha raccontato il suo percorso di vita che non è stato affatto semplice. Racconta le sue origini e parla della sua famiglia “molto semplice ma che ha sempre lavorato per portare il cibo in tavola, mia madre vendeva la frutta porta a porta e mio padre era carpentiere“.parla anche dei momenti complicati vissuti tra suo padre e sua madre: “Ho vissuto con un padre violento, picchiava mia madre. Lo faceva ...

