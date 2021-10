Giorgi-Anisimova stasera in tv: orario, canale e diretta streaming WTA 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Camila Giorgi affronterà Amanda Anisimova al secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021. Esordio ostico per l’azzurra, che ha usufruito un bye al primo turno in quanto testa di serie e debutterà direttamente contro la statunitense. Tra le due non ci sono precedenti, ma Giorgi è reduce da tre sconfitte consecutive al primo turno. Non sta vivendo un momento particolarmente migliore la sua avversaria, la quale sarà però favorita dalle condizioni di gioco. Come sempre sarà il campo a parlare e Camila tenterà di giocarsi le sue carte. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida tra Giorgi e Anisimova andrà in scena durante la serata di sabato 9 ottobre, come secondo incontro non prima delle ore 20.00 ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Camilaaffronterà Amandaal secondo turno del Wtadi. Esordio ostico per l’azzurra, che ha usufruito un bye al primo turno in quanto testa di serie e debutteràmente contro la statunitense. Tra le due non ci sono precedenti, maè reduce da tre sconfitte consecutive al primo turno. Non sta vivendo un momento particolarmente migliore la sua avversaria, la quale sarà però favorita dalle condizioni di gioco. Come sempre sarà il campo a parlare e Camila tenterà di giocarsi le sue carte. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida traandrà in scena durante la serata di sabato 9 ottobre, come secondo incontro non prima delle ore 20.00 ...

