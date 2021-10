Gigi D’Alessio, primo bacio social con Denise Esposito (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ arrivato il momento di uscire allo scoperto per Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Tenero bacio social per il cantautore e la compagna che ufficializzano la relazione. Gigi D’Alessio (Getty Images)Dopo le varie “paparazzate” per Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna Denise Esposito è arrivato il momento di farsi vedere insieme. I due, infatti, hanno pubblicato un VIDEO per manifestare apertamente la loro relazione. Qualche giorno prima, la 29enne napoletana, aveva pubblicato uno scatto tenerissimo in cui si vede la pancia della gravidanza, confermando di aspettare un bambino dal cantautore partenopeo con cui è legata dalla scorsa estate. I due, ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ arrivato il momento di uscire allo scoperto per. Teneroper il cantautore e la compagna che ufficializzano la relazione.(Getty Images)Dopo le varie “paparazzate” pere la sua nuova compagnaè arrivato il momento di farsi vedere insieme. I due, infatti, hanno pubblicato unper manifestare apertamente la loro relazione. Qualche giorno prima, la 29enne napoletana, aveva pubblicato uno scatto tenerissimo in cui si vede la pancia della gravidanza, confermando di aspettare un bambino dal cantautore partenopeo con cui è legata dalla scorsa estate. I due, ...

