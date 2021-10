Elton John e Ed Sheeran, per la prima volta i due big insieme in un singolo di Natale: 'Vedrete, sarà fantastico' (Di sabato 9 ottobre 2021) Se finora la canzone di Natale più ascoltata di sempre è 'All I want for Christmas is you', quest'anno potrebbe esserci un cambio di rotta. ' Aspettate fino a dicembre. Poi Vedrete. sarà fantastico ': ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Se finora la canzone dipiù ascoltata di sempre è 'All I want for Christmas is you', quest'anno potrebbe esserci un cambio di rotta. ' Aspettate fino a dicembre. Poi': ...

Advertising

rtl1025 : ?? @edsheeran ed @eltonofficial insieme questo #Natale: è stato annunciato il loro primo duetto insieme, in uscita a… - espressonline : Tra le tante celebrità sedotte dalle offshore: Claudia Schiffer, Shakira Elton John e Julio Iglesias, schedato com… - leggoit : Elton John e Ed Sheeran, per la prima volta i due big insieme in un singolo di Natale: «Vedrete, sarà fantastico» - germanshepard8 : Il #9ottobre 1975 nel giorno del suo 35° compleanno l'ex Beatle John Lennon, diventa padre per la seconda volta: a… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? @edsheeran ed @eltonofficial insieme questo #Natale: è stato annunciato il loro primo duetto insieme, in uscita a dicembre… -