Edoardo De Faveri | eletto sindaco a 21 anni | «Sognavo questo momento dalla quinta elementare» – L’intervista

(Di sabato 9 ottobre 2021) Zumaglia è un paese con meno di mille abitanti. 981, secondo gli ultimi dati. Si trova nel Nord del Piemonte, a dieci minuti di auto da Biella. Ha un castello posizionato in cima a una collina, una chiesa del XVI secolo e da qualche giorno ha anche uno dei sindaci più giovani della storia d’Italia:De. Nelle ultime elezioni comunali Deè statocome primo cittadino di Zumaglia. Studente universitario, 21, prima volta come candidatoalle elezioni, Deha preso il 63,59% dei voti sostenutolista civica Noi con voi per Zumaglia. Quando hai deciso di candidarti come? «L’ho deciso da un po’ di tempo. Penso che il sogno sia nato quando da piccolo sono stato ...

Ha un castello posizionato in cima a una collina, una chiesa del XVI secolo e da qualche giorno ha anche uno dei sindaci più giovani della storia d'Italia:De. Nelle ultime elezioni ...Deè il più giovane sindaco eletto in questa tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, qui in Piemonte.Edoardo, a soli 21 anni... «Volevo ottenere questo risultato e, spinto anche dalla mia famiglia, mi sono proposto come sindaco e ho creato la mia lista civica. Perché nella politica non si può stare s ...Edoardo De Faveri è diventato primo cittadino di Zumaglia, paesino di mille abitanti: "Ho realizzato un sogno. Ora voglio dimostrare che la ...