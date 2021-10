Domani sciopero di 24 ore dei sindacati di base nel lavoro privato e pubblico (Di sabato 9 ottobre 2021) Domani le associazioni e i sindacati di base tornano a scioperare per 24 ore nei settori del lavoro pubblico e privato e a manifestare uniti in molte città da Nord a Sud dopo molto tempo. Adl Cobas, Cib Unicobas,Clap, Confederazione Cobas, Cobas Sanità, università e ricerca, Cobas Sardegna, Cui, Fuorimercato, Orsa, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Stai Cobas, Usb, Usi Cit hanno trovato una forma di convergenza a partire da una critica generale della gestione neoliberale della pandemia e delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021)le associazioni e iditornano a scioperare per 24 ore nei settori dele a manifestare uniti in molte città da Nord a Sud dopo molto tempo. Adl Cobas, Cib Unicobas,Clap, Confederazione Cobas, Cobas Sanità, università e ricerca, Cobas Sardegna, Cui, Fuorimercato, Orsa, Sgb, Si Cobas, Sial Cobas, Stai Cobas, Usb, Usi Cit hanno trovato una forma di convergenza a partire da una critica generale della gestione neoliberale della pandemia e delle … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

albertotozzi3 : RT @TerreImpervie: Domani la Verità avrà il titolo 'non scherziamo' ed editoriale di Kiapattone sulla 'destra gentile che combatte il regim… - TerreImpervie : Domani la Verità avrà il titolo 'non scherziamo' ed editoriale di Kiapattone sulla 'destra gentile che combatte il… - mascaweb : 'domani sciopero generale' avrebbe avuto un altro suono - LeePuma2 : @cgilnazionale Domani vedi di fare lo sciopero generale - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Salvo questa sera è in sciopero, vorrebbe gridare al mondo tante cose in difesa di tutti i Fratelli Minori ma sa che non… -