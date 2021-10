Disordini e tensione alla manifestazione no green pass a Roma “Sedie contro la polizia”

(Di sabato 9 ottobre 2021)nel centro storico della Capitale per la protesta dei movimentiil. Diversi momenti disi sono registrati nel corso del pomeriggio nella zona tra Villa Borghese e via Veneto. Dopo l'ormai consueta e settimanalein piazza del Popolo un gruppo di alcune centinaia hanno provato ad organizzare un corteo per sfilare lungo via del Corso.Lain tenuta antisommossa ha evitato che le cose potessero degenerare, ma il confronto è stato acceso. Alcuni testimoni hanno riferito che sono state lanciate delledi plasticail cordone delle forze dell'ordine ed una persona approfittando della confusione è salita sul tetto di un blindato, che era allo di via ...

Roma, 9 ott. (askanews) - Disordini nel centro storico della Capitale per la protesta dei movimenti contro il Green Pass. Diversi momenti di tensione si sono registrati nel corso del pomeriggio nella ... (LaPresse) Non si placa la tensione in Libano per la chiusura prolungata degli sportelli bancari. Dopo il lancio di uova contro alcuni sportelli di Beirut lo ...