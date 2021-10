Disordini a Roma alla manifestazione contro il Green Pass

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021) – Scontri con la polizia – Diecimila, o trentamila, i cittadini che vi partecipano – Cortei con la presenza degli estremisti di Forza Nuova – Assaltosede della Cgil – Ladei cittadini provenienti da tutta Italia per protestarel’obbligo delsi è in breve trasformata in azioni di guerriglia urbana. Un po’ per l’esasperazione della gente, che non accetta il lasciaare imposto dal governo per poter lavorare e studiare, e un po’ per la partecipazione di estremisti di Forza Nuova che sfruttano le legittime proteste per attaccare le istituzioni. Diecimila secondo la polizia, trentamila secondo altre fonti, i cittadini che sabato pomeriggio si sono dati appuntamento a piazza del Popolo eBocca della Verità (qui pochi ...