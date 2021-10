Da Nicola Morra accuse di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, ira Lamorgese | Salvini: "Si dimetta, accuse senza prove" (Di sabato 9 ottobre 2021) E' bufera sul presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra , secondo cui 'la criminalità organizzata non va ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati, ma anche nelle Prefetture e al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) E' bufera sul presidente della Commissione Antimafia,, secondo cui 'la criminalità organizzata non va ricercata soloperiferie e nei posti degradati, ma anchePrefetture e al ...

Advertising

matteosalvinimi : Ha fatto accuse gravissime senza fornire prove: ora ci aspettiamo le dimissioni immediate di Nicola #Morra, Draghi e Lamorgese intervengano. - MediasetTgcom24 : Da Nicola Morra accuse di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni, ira Lamorgese #NicolaMorra… - fattoquotidiano : GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei can… - nicola_bert92 : RT @dottorbarbieri: ???? DICHIRAZIONE DI #MORRA (Pres. Comm. Antimafia): 'In questo paese spesso la criminalità organizzata è da ricercare ne… - napam_51 : RT @matteosalvinimi: Ha fatto accuse gravissime senza fornire prove: ora ci aspettiamo le dimissioni immediate di Nicola #Morra, Draghi e L… -