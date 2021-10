Covid | contagi e vaccini nel Lazio | ecco la situazione aggiornata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 ottobre 2021) Monitoraggio settimanale dell’epidemia da-19 nela cura del Dott. Luca Fusaro: dati aggiornati al 9 ottobre 2021 ore 17:00 (dati monitoraggio epidemia) e al 9 ottobre 2021 ore 17:11 (dati). Il monitoraggio, nella settimana 03-09 ottobre, rileva un’ulteriore diminuzione dei nuovi casi (-8,9%) e degli ospedalizzati (-3,8%): -4,1% di pazienti ricoverati in area medica, -1,9% nelle terapie intensive. I posti letto occupati in area medica sono il 5,4%, in terapia intensiva il 5,5%. Decessi -27,6% e tasso di positività da 1,3% a 1,2%. Hanno ricevuto almeno una dose di vaccino l’87,5% degli over 12 e il 93,3% degli over 50. Il trend dei nuovi casi è in diminuzione da 8 settimane: 1.808 isegnalati (-8,9%). Fig. 1: Trend settimanale dei nuovi casi Gli attualmente positivi scendono da 9.469 a 9.239 ...