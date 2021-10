Coronavirus in Toscana: morta una donna di 96 anni a Grosseto, oggi 9 ottobre. E 229 contagi (Di sabato 9 ottobre 2021) E' morta una donna di 96 anni per Coronavirus, oggi 9 ottobre 2021, in Toscana. Risiedeva a Grosseto. Mentre i nuovi contagiati sono 229 (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) E'unadi 96per2021, in. Risiedeva a. Mentre i nuoviati sono 229 (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico) con età media di 47L'articolo proviene da Firenze Post.

