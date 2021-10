Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana (Di sabato 9 ottobre 2021) PARCO SANDRETTO RE REBAUDENGO DOVE: Guarene – CN QUANDO: opera permanente PERCHÉ: Installazioni d’arte tra i filari di una vigna di Nebbiolo, tra cui “Rise” di Marguerite Humeau. Vi imbatterete in tante sorprese come i 2.500 alberi piantati contro il surplus di CO2. Rise, Marguerite Humeau, Parco d’Arte Sandretto Re RebaudengoDJURBERG E BERG THE SOFT SPOT DOVE: Galleria Marconi -MI QUANDO: dal 15/09 al 18/12 PERCHÉ: Nathalie Djurberg “armata” di plastilina e fil di ferro realizza dei pupazzi grotteschi che poi anima in dei video stop-motion mentre Hans Berg aggiunge sonorità psichedeliche. Nathalie Djurberg e Hans Berg, The Soft Spot (2021), still da videoFRANCESCO VEZZOLI IN FLORENCE DOVE: Firenze QUANDO: fino al 2/02/22 PERCHÉ: Amicizia con i Ferragnez a parte, Vezzoli ha sempre avuto un debole per le star, alle fotografie delle quali aggiunge lacrime dorate. A Piazza della Signoria ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021) PARCO SANDRETTO RE REBAUDENGO DOVE: Guarene – CN QUANDO: opera permanente PERCHÉ: Installazioni d’arte tra i filari di una vigna di Nebbiolo, tra cui “Rise” di Marguerite Humeau. Vi imbatterete in tante sorprese come i 2.500 alberi piantati contro il surplus di CO2. Rise, Marguerite Humeau, Parco d’Arte Sandretto Re RebaudengoDJURBERG E BERG THE SOFT SPOT DOVE: Galleria Marconi -MI QUANDO: dal 15/09 al 18/12 PERCHÉ: Nathalie Djurberg “armata” di plastilina e fil di ferro realizza dei pupazzi grotteschi che poi anima in dei video stop-motion mentre Hans Berg aggiunge sonorità psichedeliche. Nathalie Djurberg e Hans Berg, The Soft Spot (2021), still da videoFRANCESCO VEZZOLI IN FLORENCE DOVE: Firenze QUANDO: fino al 2/02/22 PERCHÉ: Amicizia con i Ferragnez a parte, Vezzoli ha sempre avuto un debole per le star, alle fotografie delle quali aggiunge lacrime dorate. A Piazza della Signoria ...

