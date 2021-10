Centrali senza carburante, Libano rimarrà al buio per alcuni giorni (Di sabato 9 ottobre 2021) La rete elettrica nazionale libanese è completamente crollata da mezzogiorno, dopo che le Centrali elettriche di al-Zahrani e Deir Amar hanno smesso di funzionare a causa della mancanza di carburante. La rete elettrica è stata completamente disconnessa e il Libano è entrato così nell'oscurità dopo che gli stabilimenti di Al-Zahrani e Deir Ammar si sono fermati a causa della carenza di carburante. La produzione di energia, in pratica, è scesa a meno di 200 megawatt. L'azienda elettrica statale libanese, Electricite du Liban, nel frattempo, sta cercando di riattivare la rete nazionale, in assenza del centro di controllo nazionale che è stato distrutto dall'esplosione nel porto di Beirut, avvenuta nell'estate 2020.La crisi energetica si è aggravata soprattutto da maggio, quando l’azienda turca di energia ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 9 ottobre 2021) La rete elettrica nazionale libanese è completamente crollata da mezzogiorno, dopo che leelettriche di al-Zahrani e Deir Amar hanno smesso di funzionare a causa della mancanza di. La rete elettrica è stata completamente disconnessa e ilè entrato così nell'oscurità dopo che gli stabilimenti di Al-Zahrani e Deir Ammar si sono fermati a causa della carenza di. La produzione di energia, in pratica, è scesa a meno di 200 megawatt. L'azienda elettrica statale libanese, Electricite du Liban, nel frattempo, sta cercando di riattivare la rete nazionale, in asdel centro di controllo nazionale che è stato distrutto dall'esplosione nel porto di Beirut, avvenuta nell'estate 2020.La crisi energetica si è aggravata soprattutto da maggio, quando l’azienda turca di energia ...

