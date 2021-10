(Di sabato 9 ottobre 2021) Si tratta di due cittadini marocchini di 17 e 16 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio. Per loro è scattata una denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Aulla (Ms): minori stranieri bivaccano in stazione, denunciati dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Aulla minori

Il Tirreno

Nel caso diè necessaria la presenza di entrambi i genitori o di uno con delega dell'altro ... Zona Apuane (Carrara 94) Zona Lunigiana (14, Pontremoli 19) Zona Piana di Lucca (Lucca 204) ......- consenso - informato - vaccinazione - anti - covid19 - per -). I ragazzi della fascia di ...senza prenotazione sono state 863 così suddivise Zona Apuane (Carrara 94) Zona Lunigiana (14, ...Si tratta di due cittadini marocchini di 17 e 16 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio. Per loro è scattata una denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato minori ...Nuova fumata nera per i rinvii a giudizio: la procura deve selezionare il materiale dell’inchiesta Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al p ...