Abdulrazak Gurnah | chi è il vincitore del Premio Nobel per la letteratura

Il Premio Nobel per la letteratura 2021 è stato assegnato a Abdulrazak Gurnah, romanziere che nei suoi romanzi affronta il tema dei rifugiati: "Molte di queste persone che vengono, fuggono per necessità e anche francamente perché hanno qualcosa da dare". Il Premio Nobel per la letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere Abdulrazak Gurnah "per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti", in base alla dichiarazione dell'Accademia di Svezia. ? Gurnah ha 73 anni, ha scritto dieci romanzi ed una serie di racconti centrati sul tema dei rifugiati. L'autore ha superato la prospettiva ...

