Virtus Bologna | ecco Sampson | l' amico di LeBron James | ' Siamo cresciuti insieme'

Advertising

infoitsport : Basket: Isaïa Cordinier alla Virtus Bologna, ufficiale l'annuncio del club bianconero - STnews365 : Virtus Bologna, Sampson si presenta: “Il basket italiano mi piace”. Il lungo di Cleveland ha subito notato la grand… - Francyclick : @silvyghi @Giovaguerrato @chiccaluciani @xnitius Era la scorsa stagione. Adesso Milano ha Melli, e il mitico Poz co… - _marialucia_16 : RT @Gazzetta_it: Belinelli e Zandalasini, due anelli Usa per la Virtus: 'Bologna è speciale' #FestivaldelloSport - infoitsport : UFFICIALE - Virtus Bologna, il colpo di mercato è Isaïa Cordinier -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

Presentato il nuovo americano a disposizione di Scariolo: 'Sono un giocatore fisico e il campionato italiano è molto fisico. Rispetto alla Nba c'è più ...Seconda giornata di campionato ed ancora un impegno a dir poco difficile per l'Use Rosa. Dopo Campobasso, è infatti la Segafredoa pararsi sulla strada della Scotti nel match in programma domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Dionisi di Fabriano, Pallaoro di Trento e Attard di Priolo Gargallo). Davanti ...Presentato il nuovo americano a disposizione di Scariolo: "Sono un giocatore fisico e il campionato italiano è molto fisico. Rispetto alla Nba c’è più energia" ...Seconda giornata di campionato ed ancora un impegno a dir poco difficile per l'Use Rosa. Dopo Campobasso, è infatti la Segafredo Virtus Bologna a pararsi ...