Violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 7 denunce e ammende (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSummonte (Av) – La sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro. Pertanto i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del lavoro, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, effettuando dei servizi straordinari specificatamente dedicati alla verifica del settore edile. L’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Summonte, effettuato dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo congiuntamente con personale dell’Ispettorato del lavoro di Avellino, ha portato alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSummonte (Av) – Ladei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità suidi. Pertanto i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato dele in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, effettuando dei servizi straordinari specificatamente dedicati alla verifica del settore edile. L’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Summonte, effettuato dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo congiuntamente con personale dell’Ispettorato deldi Avellino, ha portato alla ...

