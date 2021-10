Vaccini, Rezza: “Non pensiamo a terza dose per tutti. Per ora solo a over 80, ospiti delle rsa e parte degli operatori sanitari” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire la dose booster di vaccino anti Covid agli over 80, gli ospiti delle Rsa e poi agli operatori sanitari a partire dagli over 60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità a tutti gli operatori sanitari per proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. È possibile che nelle prossime ore, o comunque a breve, venga emanata una nuova circolare che dia indicazioni più precise che riguarderanno anche i pazienti iperfragili e vedremo come regolarci con le fasce di età”. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’orientamento che abbiamo tenuto in Italia è stato quello di offrire labooster di vaccino anti Covid agli80, gliRsa e poi aglia partire dagli60, più esposti al rischio. Naturalmente è importante assicurare questa possibilità agliper proteggere loro stessi ma anche per proteggere eventuali pazienti fragili con cui possono venire in contatto. È possibile che nelle prossime ore, o comunque a breve, venga emanata una nuova circolare che dia indicazioni più precise che riguarderanno anche i pazienti iperfragili e vedremo come regolarci con le fasce di età”. Lo ha annunciato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, ...

