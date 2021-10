‘Tiro a giro’, Insigne rinuncia alla paternità: “E’ di qualcun altro…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo Insigne esce allo scoperto. Il capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sorpreso i tifosi. Sono mesi che si parla dell’ormai noto ‘Tiro a giro‘ diventato marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli anche durante gli Europei ha sfoggiato questa parte del suo repertorio, suscitando anche l’ironia del pubblico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzoesce allo scoperto. Il capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno sorpreso i tifosi. Sono mesi che si parla dell’ormai notoa giro‘ diventato marchio di fabbrica di Lorenzo. Il giocatore del Napoli anche durante gli Europei ha sfoggiato questa parte del suo repertorio, suscitando anche l’ironia del pubblico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - peppe844 : RT @SkySport: #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - agittoriu : @dstcanna @perchetendenza Insigne è candidato per il tiro a giro d'oro. - VesuvioLive : Insigne si racconta: “Il tiro a giro non è mio ma di Del Piero. Contratto col Napoli? Penso al campo, non è facile” - luca_carioli : RT @SkySport: #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport -