"Sono esposti, tanto vale raccontarli noi": Chiara Ferragni sulla vita social dei figli

Il lato oscuro dei social Chiara Ferragni l'ha sempre affrontato a visto scoperto. A critiche distruttive e odiatori seriali ha risposto spesso con ironia e onestà. E non ha avuto paura nemmeno quando si è trattato di raccontare – sempre nel suo modo preferito – la sua famiglia, soprattutto i figli, Leone e Vittoria. In un'intervista rilasciata a Michela Murgia per Vogue, l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia (25 milioni di follwer), ha parlato di empowerment femminile, di privacy, di ruoli di genere e di come, anche lei, molto spesso si senta fragile.

