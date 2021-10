Sinisa | Ho sbagliato più rigori che punizioni Così Eriksson mi allungò la carriera

Advertising

Mihajlovic sul palco dell'Auditorium Santa Chiara durante l'evento a lui dedicato e condotto dal vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro racconta la sua carriera alla presenza anche del ...... e questo lo capisce un certoMihajlovic, serbo di nascita ma italiano per i tantissimi anni ... soldi più o meno, è sempre un suo volere e quindi va rispettato, giusto oche sia. ..."Bologna di alti e bassi? Mihajlovic a Empoli ha sbagliato, con la Lazio è stato perfetto - le sue parole - A me non piace cercare sempre qualcosa che non va, è giusto criticare quando la squadra non ...Francesco Acerbi, difensore della Lazio, recita il mea culpa dopo l'espulsione patita nello 0-3 incassato oggi a Bologna. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto ...