Roma, bufera sul giovane Zalewski: cosa è successo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Qualcuno l'ha già definita una bravata, un video destinato agli amici e invece diventato virale sul web. Ma le immagini che vedono protagonista il giovane calciatore della Roma, Nicola Zalewski, hanno già rumore. Il polacco, 19 anni, è stato immortalato insieme al trapper zep dembo. Proprio quest'ultimo, in un video-selfie con Zalewski, ha detto rivolgendosi a Mourinho: "Stasera pippiamo, Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato". Il giocatore della Roma non risponde, si limita a sorridere, forse non ha sentito. Sarebbe stata proprio questa la difesa del nazionale polacco quando la Roma ha chiesto lumi sul video. Il video è infatti arrivato anche sulla scrivania del club giallorosso, sempre attento agli atteggiamenti dei calciatori sui social. Adesso gli scenari sono: la ...

repubblica : Bufera social per la foto di Rachele Mussolini contro la Festa della Liberazione. Poi il mea culpa: 'Capisco di ave… - illuminista2 : RT @GesuKrishna: +++ non si placa la bufera nello spogliatoio #Roma, spunta video di Smalling con 2 trapper che urlano 'stasera se magnamo… - GesuKrishna : +++ non si placa la bufera nello spogliatoio #Roma, spunta video di Smalling con 2 trapper che urlano 'stasera se m… - italiaserait : Roma, bufera sul giovane Zalewski: cosa è successo - cheamarena : Bufera social nonostante la Roma, come si dice nell’articolo, non abbia voluto dare seguito all’accaduto. -