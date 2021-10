Ritrovato su un treno il bimbo rapito a Padova: era col padre al confine tra Romania e Ungheria (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo l’allarme scattato martedì, è stato Ritrovato il bimbo di appena 5 anni rapito a Padova dal padre. L’uomo lo avrebbe raggiunto all’ingresso di scuola insieme a tre complici. Lì lo aveva strappato alla madre che lo teneva per mano e caricato poi su un furgone. Stando alle prime informazioni, sembra che l’uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno. Il bimbo scomparso a Padova è stato Ritrovato David era stato rapito a Padova martedì 5 ottobre, e nella serata di ieri si è diffusa la notizia del ritrovamento del piccolo insieme al padre su un treno al confine tra Romania e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo l’allarme scattato martedì, è statoildi appena 5 annidal. L’uomo lo avrebbe raggiunto all’ingresso di scuola insieme a tre complici. Lì lo aveva strappato alla madre che lo teneva per mano e caricato poi su un furgone. Stando alle prime informazioni, sembra che l’uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un. Ilscomparso aè statoDavid era statomartedì 5 ottobre, e nella serata di ieri si è diffusa la notizia del ritrovamento del piccolo insieme alsu unaltrae ...

