Riprese di Indiana Jones a Cefalù, piazza Duomo si trasforma in un set (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seconda giornata di Riprese a Cefalù per il capitolo quinto di Indiana Jones . Set allestito in piazza Duomo dove tutto è stato riportato al 1969 con un mercatino della frutta, piccoli tavoli in ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 ottobre 2021) Seconda giornata diper il capitolo quinto di. Set allestito indove tutto è stato riportato al 1969 con un mercatino della frutta, piccoli tavoli in ...

Advertising

infoitcultura : Harrison Ford incanta Cefalù: iniziate le riprese di Indiana Jones 5 - infoitcultura : Indiana Jones 5, Harrison Ford si aggira in Sicilia per le riprese, con giacca d'ordinanza! - massidanu : A #Cefalù sono cominciate le riprese di Indiana Jones #harrisonford pazzo delle #Iris non il canale tv?? #8ottobre - Screenweek : Parte delle riprese di #IndianaJones5 si svolgeranno in Italia, più precisamente in Sicilia. Ecco le prime foto di… - comingsoonit : Sono iniziate le annunciate riprese di #IndianaJones5 nel centro di Cefalù: #HarrisonFord nell'inconfondibile giacc… -