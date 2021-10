Riforma del catasto: solo un giocherello per assumere qualche laureato in statistica? (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Mario Draghi sarà anche un drago, ma mi sembra che ciurli un poco, però appena appena, nel manico. A Sky Tg24 Economia del 1° ottobre 2021 disse che non ci sarebbe stata nessuna stangata sulla casa. La Riforma del catasto con la conseguente revisione degli estimi non avrà impatto sulle tasche degli italiani. E, come riportato da Sky Tg, “il premier lo dice a chiare lettere: tutti pagheranno quanto prima. Nessuno pagherà di più, nessuno di meno, si tratterà insomma di una operazione statistica”. Ma a cosa serve la rendita catastale? Se ereditate un immobile, prendete la rendita, la maggiorate del 5% e poi la moltiplicate per un coefficiente che va da 40,8 a 140, in funzione del fatto che si tratti di una prima casa e della categoria dell’immobile. Sulla rendita catastale si basa il calcolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Mario Draghi sarà anche un drago, ma mi sembra che ciurli un poco, però appena appena, nel manico. A Sky Tg24 Economia del 1° ottobre 2021 disse che non ci sarebbe stata nessuna stangata sulla casa. Ladelcon la conseguente revisione degli estimi non avrà impatto sulle tasche degli italiani. E, come riportato da Sky Tg, “il premier lo dice a chiare lettere: tutti pagheranno quanto prima. Nessuno pagherà di più, nessuno di meno, si tratterà insomma di una operazione”. Ma a cosa serve la rendita catastale? Se ereditate un immobile, prendete la rendita, la maggiorate del 5% e poi la moltiplicate per un coefficiente che va da 40,8 a 140, in funzione del fatto che si tratti di una prima casa e della categoria dell’immobile. Sulla rendita catastale si basa il calcolo ...

